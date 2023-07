Lollobrigida: ‘Italia impegnata contro lo spreco alimentare’

Roma, 25 luglio 2023 “Come abbiamo appena detto, dobbiamo tenere conto della sostenibilità dell’ambiente, della resilienza dell’agricoltura e anche della nostra capacità di mantenere i due pilastri che garantiscono la stabilità della nostra società, vale a dire la sicurezza alimentare. Noi, ovviamente, attraversiamo delle crisi.

Abbiamo visto l’aumento dei costi delle merci e la volatilità di tali costi a causa dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Ciò ha creato una grande instabilità in tutto il mondo per molte parti diverse del settore alimentare.

Vorrei evidenziare quattro punti che ritengo essenziali per garantire la resilienza dei nostri sistemi alimentari. La riduzione delle perdite dopo il raccolto, la riduzione dei rischi, l’innovazione e la tecnologia. Sul primo punto che parla della questione dello spreco alimentare, l’Italia si è impegnata molto fortemente per un’economia circolare, adottando misure per ridurre lo spreco alimentare”, le parole del ministro Lollobrigida al Food summit Fao. / Onu Fonte: Agenzia Vista