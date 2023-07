Roma, uomo trovato morto “forse il caldo”

Un uomo di circa 50 anni, ancora non identificato, è deceduto all’interno del parco di Villa Gordiani, in via Graziella de Palo. Si tratta probabilmente di un senza fissa dimora, morto per un arresto cardiocircolatorio: l’ipotesi e’ che si sia trattato di un malore causato dal caldo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la polizia.

