Bari, cadavere carbonizzato in auto elettrica distrutta dalle fiamme

Il cadavere carbonizzato di un uomo, non ancora identificato, è stato rinvenuto all’interno di un’auto elettrica bruciata parcheggiata nell’area di sosta del centro commerciale di Santa Caterina, a Bari.

L’episodio è al vaglio della Squadra Mobile del capoluogo pugliese. Gli agenti sono intervenuti attorno alle 2.30 su segnalazione dei Vigili del Fuoco. Secondo una prima ipotesi, la vettura potrebbe aver preso fuoco per cause accidentali. Sulla vicenda indaga anche la Procura di Bari. baritoday.it