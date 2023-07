Musumeci: “dobbiamo adattarci al cambiamento climatico”

“La preoccupazione per il caldo è soprattutto per gli anziani e le persone che vivono da sole. È una competenza che spetta a servizi sociali e sanitari, ma credo debba responsabilizzare tutte le famiglie. Gli anziani non chiedono miracoli ma hanno bisogno di sentirsi in compagnia. Sapevamo saremmo andati incontro a giornate di caldo particolarmente intense. Il clima è cambiato, lo sappiamo da anni, siamo noi che non ci siamo adattati al cambiamento climatico”, le parole del Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci.

Fonte: Agenzia Vista