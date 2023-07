Roma Gualtieri: “lanciato ‘piano caldo’, cambiamenti climatici si fanno sentire”

Clip dalla trasmissione ‘l’aria che tira – La7

“Roma in questi giorni affronta un’ondata di calore tra le più eccezionali degli ultimi anni. I cambiamenti climatici purtroppo si fanno sentire con il loro pesante impatto su tutti noi, cittadini e turisti. Come Roma Capitale abbiamo formulato un ‘piano caldo’ e siamo impegnati al massimo per monitorare la situazione e per adottare tutte le misure necessarie a proteggere la nostra comunità”. Lo scrive il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a proposito dell’emergenza caldo.

“Già oggi, la nostra Protezione civile ha messo in campo 10 squadre con 20 persone pronte a raggiungere eventuali punti critici, come blocchi stradali e incendi. Domani i volontari e gli operatori, insieme ad Acea e Croce Rossa, saranno in 28 punti sensibili, dal centro alla periferia, con 80 persone impegnate a consigliare buone pratiche di autoprotezione, ad attivare il primo soccorso in caso di necessità e ad intervenire per favorire l’idratazione, anche distribuendo bottigliette di acqua”.

“Inoltre è attiva una vigilanza antincendio continua con una capacità di intervento rapida, come dimostrato anche dal pronto intervento effettuato oggi al parco del Pineto. Ovviamente è importantissimo bere molta acqua, cercando di mantenere una buona idratazione. Roma è ricchissima di fonti di approvvigionamento idrico completamente gratuite per i tutti i cittadini e i turisti e, grazie alla app Waidy WOW, scaricabile gratis da qualsiasi device, è possibile consultare la mappa delle 3500 fontane, fontanelle e casette dell’acqua disponibili sul territorio comunale e trovare la più vicina.

L’assessorato alle Politiche sociali ha inviato fondi ai Municipi per realizzare i punti blu al mare, dove gli anziani possono andare e ottenere ombrellone, sdraio e pranzo gratis. Inoltre, insieme all’Assessorato allo Sport, per il secondo anno consecutivo, è stata attivata l’iniziativa ‘Piscine all’aperto’, che garantisce l’accesso gratuito per gli over 70 nelle 17 piscine comunali e in altre strutture” ha proseguito il sindaco.

“Infine, da giorni, sono state allertate anche tutte le case di riposo e cohousing di Roma Capitale per portare avanti un piano benessere che prevede, tra le altre cose, la cura per l’idratazione degli anziani. Se avete domande o avete bisogno di supporto, non esitate a contattare i nostri servizi di emergenza o le linee guida che mettiamo a disposizione. La sala operativa della Protezione Civile di Roma Capitale è attiva H24 attraverso l’apposito numero verde: 800854854 o allo 06 67109200” ha concluso Gualtieri. -(ITALPRESS)