Bimbo di 2 anni azzannato al volto da pitbull: è grave

Nel primo pomeriggio di martedì 18 luglio un tragico incidente si è verificato a Vallecrosia, provincia di Imperia. Un pitbull ha attaccato un bambino di 2 anni, mordendolo gravemente al volto. Il piccolo è stato immediatamente trasportato in elicottero in condizioni critiche all’ospedale Gaslini di Genova, dove l’equipe medica ha fatto sapere, dopo il primo intervento chirurgico, che non rischia la vita. Restano da valutare le condizioni successive del bambino e il danno riportato dopo lo sfortunato incidente.

Il bimbo di due anni si trova ricoverato in ospedale, dopo essere stato azzannato al viso da un pitbull. In base alle prime informazioni il cane era tenuto in custodia dal compagno della madre del piccolo.

L’animale avrebbe reagito in modo violento dopo che l’uomo ha bussato alla porta della casa del bambino, mordendolo al volto e causandogli gravi ferite. A quanto risulta, il bimbo sarebbe corso incontro all’animale una volta aperta la porta: l’animale potrebbe averlo aggredito d’istinto, in difesa del padrone.

Prontamente, personale sanitario e forze dell’ordine sono intervenuti per affrontare la situazione di emergenza.

Il piccolo è stato trasportato attraverso un'eliambulanza in codice rosso al Gaslini di Genova, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.