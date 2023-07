Milano, in arrivo nuove telecamere e altri autovelox

In arrivo a Milano nuovi autovelox e sistemi di rilevazione della velocità. Entro la fine di quest’anno saranno attivati due autovelox, uno su viale Enrico Fermi verso il centro, l’altro su viale Famagosta in direzione piazzale Miani. Le telecamere sui semafori saranno installate: tra viale Stelvio-via Valtellina; viale Fulvio Testi-via Ponale; piazza Napoli-viale Troya; viale Zara-via Sauro; viale Scarampo-via Vigliani; viale Certosa-Piazzale Ai Laghi; viale Serra-viale De Gasperi; viale Fulvio Testi-via Santa Monica.

L’obiettivo sarebbe ridurre il numero degli incidenti stradali

Come ricorda l’assessore Granelli, “l’Istat ha rilevato che le principali cause degli incidenti sono la distrazione, la mancanza di precedenza e la velocità”. L’incremento dei controlli servirebbe dunque a rendere più sicure le strade, considerando che nel 2021 a Milano sono morte 87 persone, tendenza in crescita rispetto all’anno precedente. L’ultima tragedia in viale Fulvio Testi, in cui un pedone ha perso la vita investito da una moto.

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/milano-telecamere-autovelox_67254331-202302k.shtml