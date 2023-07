PIAZZA LIBERTA’, intervento della giornalista Lidia Sella

UN’EUROPA DOVE I POPOLI NON CONTANO NULLA

PIAZZALIBERTA’, intervento di Lidia Sella – giornalista e scrittrice, autrice del libro “Pallottole” – estratto dalla puntata di sabato 15 luglio 2023

Suicidi per debiti, sacrifici umani sull’altare dell’usura – un viaggio virtuale nell’Europa tiranna, comandata da oligarchie dispotiche come World Economic Forum, OMS, Nato, Aspen Institute e Club Bilderberg.

Viviamo in un’Europa dove i popoli non contano nulla e non decidono niente, ma vengono soprattutto vessati, anche sotto il profilo economico e, nel momento in cui provano a ribellarsi, vengono perfino umiliati e schiacciati; un’Europa tiranna e totalitaria che è stata creata proprio per depotenziare la sovranità delle nazioni. Un passaggio prodromico all’instaurazione del nuovo ordine mondiale entro il 2050.

