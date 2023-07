Malore mentre fa la spesa, muore carabiniere di 53 anni

foto Facebook

ANCONA – Un malore fatale lo ha ucciso a soli 53 anni mentre stava facendo la spesa in un minimarket. A perdere la vita è il maresciallo dei carabinieri Sabatino Di Paolo. Secondo il medico si sarebbe trattato di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Sotto choc i dipendenti ed i clienti della Coal di via Rodi che hanno assistito impotenti al dramma.

Di Paolo si era recato presso il minimarket nel tardo pomeriggio di ieri, quando da poco erano passate le 19.30. Mentre si stava recando in cassa il malore fatale. Inutili i soccorsi da parte del 118, intervenuto con l’infermieristica di Torrette e l’automedica del Crass. I medici hanno tentato di rianimarlo ma per il carabiniere era ormai troppo tardi. Sul posto anche i carabinieri. Sabatino Di Paolo, originario dell’Abruzzo ma da oltre 10 anni residente ad Ancona, lascia due figli.

