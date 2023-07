Nave Humanity traghetta 200 migranti nel porto di Ancona

ANCONA, 15 LUG – La nave umanitaria Humanity 1 è arrivata nel porto di Ancona con circa 200 migranti a bordo, tra cui una quarantina di minorenni, alcuni dei quali bambini molto piccoli. Ad ad attenderla alla banchina 19 un personale della Croce Rossa, polizia e altre forze dell’ordine, il questore Cesare Capocasa, il vice sindaco e assessore alla Sicurezza e Protezione civile Giovanni Zinni.

La prima persona a scendere dalla nave è stata una ragazza incinta, molto giovane, forse minorenne, che è stata trasportata all’ospedale materno infantile Salesi da un’ambulanza della Croce Gialla. Gli altri naufraghi clandestini, prelevati dalla Humanity nei giorni scorsi in quattro operazioni nei pressi di Lampedusa, sono invece stati trasferiti in pullman al Palabrasili nella zona di Collemarino per le operazioni di identificazione e prima accoglienza sanitaria. L’assistenza sanitaria è garantita dalla Croce Rossa di Ancona, con una quarantina di persone tra medici, pediatri, infermieri e assistenti sociali. Una centinaio di migranti dovrebbero essere trasferiti nel Lazio, circa 70 ad Ancona, trenta in Abruzzo. (ANSA)