Padova, stalker investe carabiniere: collega gli spara

Attimi di paura a Padova, dove una sparatoria ha coinvolto un carabiniere e un uomo che, poco prima, con il suo furgone aveva investito un collega del militare per fuggire a un controllo per stalking. L’aggressore, un 55enne di origini albanesi, è stato raggiunto da 4 colpi di pistola sparati dal carabiniere: dopo essere stato soccorso, è morto in ospedale.

Il militare travolto dal mezzo pesante ha invece riportato gravi ferite alle gambe, rimanendo schiacciato tra il furgone e l’auto di servizio. E’ in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

L’episodio, di cui manca ancora una ricostruzione dettagliata, è avvenuto in via Castelfidardo, nel quartiere Sacra Famiglia, dove vive la ex moglie dell’aggressore. tgcom24.mediaset.it