Esaltati climatici bloccano la strada, reazione di un camionista tedesco

I camionisti tedeschi a Stralsund hanno assolutamente perso la pazienza con i manifestanti per il clima. Uno di loro ha tentato di spostarli di peso. Poi ha tentato di intimorirli avanzando verso di loro con il suo camion.

“Perché la polizia non prende provvedimenti contro chi blocca le strade?”

Il video pubblicato su Twitter

German truck drivers in Stralsund have absolutely run out of patience with climate protesters. Why aren’t the police taking any action against people who block the roads?

— Ian Miles Cheong (@stillgray) July 13, 2023