Dramma in Calabria: muore improvvisamente atleta di 35 anni

Un’altra giovane vita spezzata, un’altra persona che se ne va troppo presto: la comunità di Isola Capo Rizzuto piange oggi la scomparsa di Stefano Calabretta, 35 anni, ex calciatore dilettantistico molto conosciuto nel crotonese. La morte di Stefano coglie tutti impreparati: ancora incerte le cause del suo decesso ma, pare, che a stroncarlo sia stato un arresto cardiaco. Un malore improvviso, a cui nulla ha potuto porre rimedio: inutile la corsa all’ospedale “San Giovanni di Dio”, l’atleta non ce l’ha fatta.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa, tra cui spicca quello del comune di Isola Capo Rizzuto. “Giovane, sportivo, pieno di vita: il cuore di Stefano si è fermato troppo presto. Tutta la cittadina è scossa per la morte improvvisa di questo ragazzo di appena 35 anni e il dolore di familiari e amici è enorme. Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga e l’Amministrazione Comunale tutta si stringono al forte dolore della famiglia e porgono loro le più sentite condoglianze. Ciao Stefano, Riposa in Pace!”.

