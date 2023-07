Biden: “Il mondo sia unito contro il cambiamento climatico”

Da Vilnius, Joe Biden esorta tutti i Paesi a lottare insieme per l’ambiente e afferma: “Il mondo deve stare unito per affrontare il cambiamento climatico”.

Dopo la conclusione del vertice Nato in Lituania, parlando all’università della capitale, il presidente ha inoltre sottolineato la necessità di “difendere le regole dell’ordine internazionale, la sovranità nazionale, la libertà di navigazione”.

Scena da Vilnius