Chiamano l’ambulanza per “scroccare un passaggio”, denunciati maghrebini

Riccione – Due giovani fingono un malore, chiamano l’ambulanza per “scroccare un passaggio” da Coriano a Riccione e filmano tutto per pubblicare il video su TikTok. I responsabili, milanesi di origine magrebina, sono stati denunciati penalmente dall’Ausl Romagna e identificati dai carabinieri. Saranno indagati per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.

Nel filmato i due affermano chiaramente che il 118 è stato chiamato per “scroccare un passaggio da Coriano” fino a Riccione, totalizzando oltre 50mila visualizzazioni e ottomila “like” nel giro di 22 ore, oltre a centinaia di condivisioni.

Il trasporto al Pronto soccorso L’Ausl Romagna spiega come “gli operatori del 118 abbiano eseguito le procedure in modo corretto e puntuale, attenendosi alle informazioni fornite dal chiamante. Allo stesso modo si sono comportati l’equipaggio, che ha trasportato il ragazzo e l’accompagnatore al Pronto soccorso di Rimini, dove sono state effettuate le procedure di triage e accettazione. Dopo alcuni minuti si sono spontaneamente allontanati dal Pronto soccorso stesso”.

www.tgcom24.mediaset.it