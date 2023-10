Romeno blocca il treno e aggredisce i Cc

Momenti di tensione ieri sera all’interno della stazione Piramide. Un 40enne romeno, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha invaso un binario ritardando, per oltre 15 minuti, la partenza di un treno della Metromare, la ex Roma Lido.

Il capotreno ha richiesto intervento al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Garbatella. L’uomo ha poi minacciato i militari che sono pero’ riusciti a bloccarlo e a portarlo in caserma. È stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. www.romatoday.it