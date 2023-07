Migranti, Open Arms verso Brindisi: 300 a bordo

È previsto entro le prossime 24 ore l’arrivo al porto di Brindisi della nave di Open Arms, con a bordo 300 persone prelevate in diverse operazioni nel Mar Mediterraneo, di cui circa 90 sono minori e diverse donne in stato di gravidanza. I migranti sono originari di Eritrea, Egitto, Etiopia, Siria, Tunisia, Nigeria, Burkina Faso e Mali, a bordo non si registrano particolari emergenze di natura sanitaria.

L’orario dello sbarco dipende dalle condizioni di navigazione del mare secondo la rotta seguita. Predisposto con largo anticipo il piano di intervento e di accoglienza intercorforze per terra e per mare, nella giornata di ieri si è svolta l’ultima riunione presso la prefettura di Brindisi che coordina l’attivita’ insieme alla questura, per cui era presente al tavolo Annino Gargano. tg24.sky.it/cronaca