Migranti: 230 sbarcati a Lampedusa, 200 a Pozzallo

Sono 230 i migranti sbarcati a Lampedusa durante la scorsa notte dopo che i 6 barchini sui quali viaggiavano sono stati raggiunti in area Sar dalle motovedette della Guardia costiera. In 24 ore, ieri, sulla più grande delle isole Pelagie ci sono stati 17 approdi con l’arrivo di 750 persone. Sulle imbarcazioni soccorse c’erano da 16 ad un massimo di 48 persone originarie di Siria, Sudan, Yemen, Gambia, Senegal, Ghana, Guinea e Burkina Faso. Tutti hanno riferito di essere salpati da El Amara, Sfax e Gabes, in Tunisia.

All’alba, dopo che anche i 230 nuovi arrivati sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola, nella struttura c’erano 1.557 ospiti. Per la mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia scorterà fino al porto 80 migranti che verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.

Altre 200 persone prelevate al largo di Pozzallo

Un’altra operazione per recuperare circa 200 persone si è svolta a 50 miglia a sud di Pozzallo. Per procedere al recupero, due motovedette della Guardia costiera hanno mollato gli ormeggi, una da Pozzallo e una da Siracusa. Il porto assegnato per lo sbarco è quello di Pozzallo. L’arrivo e’ previsto per la tarda mattinata o primo pomeriggio di oggi. tg24.sky.it/cronaca