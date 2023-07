Sorpreso a rubare al supermarket, marocchino ‘frusta’ vigilante con un cavo elettrico

Milano – Il blitz tra le corsie, poi le “frustate” al vigilante. Un uomo di 31 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Milano dopo aver cercato di rubare all’interno della Conad di via Gargano, in zona Vigentino.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il 31enne è entrato nel supermercato verso le 13, ha fatto un giro tra gli scaffali – fingendosi un normale cliente – e si è poi avviato all’uscita. Lì però è stato fermato dalla guardia che aveva notato alcuni movimenti sospetti.

Sorpreso in possesso di alcune bombolette di deodorante, che evidentemente stava cercando di portare via, l’uomo si è scagliato contro l’addetto alla sicurezza, colpendolo con un cavo elettrico. Nonostante la reazione, però, il vigilante è riuscito a bloccare l’aggressore, poi finito in manette con l’accusa di tentata rapina impropria.

La stessa sorte, un paio di ore dopo, è toccata a un 34enne, cittadino georgiano, che ha provato a rubare alcune bottiglie di alcolici dall’Esselunga di via De Angeli. Scoperto dalla guardia, anche lui ha cercato di reagire – con calci e pugni -, ma anche lui è stato arrestato. www.milanotoday.it