Migranti, 196 prelevati dalla nave Geo Barents

Centonovantasei migranti sono stati prelevati, nel giro di poche ore, in 4 diverse operazioni, da parte della nave Geo Barents, della Ong Medici Senza Frontiere, in zona SAR maltese, nella notte del 3 luglio 2023. Tra le persone recuperate, secondo la Ong, vi sarebbero anche 47 minori non accompagnati, 16 donne e 1 bambino.

Nella prima operazione, il team di Medici senza Frontiere è stato guidato dal supporto aereo dei Pilotes Volontaires durante la ricerca della barca, durata più di un’ora e mezza. Mentre le ultime tre operazioni sono state tutte coordinati dal Maritime Rescue Coordination Centre italiano. Le autorità del nostro Paese hanno assegnato alla Geo Barents il porto di Marina di Carrara dove la nave dovrebbe arrivare nella tarda serata di giovedì 6 luglio 2023.