Quali innovazioni stanno trasformando la cucina casalinga e la preparazione dei pasti?

Italiani popoli di santi, poeti, navigatori… e cuochi. La passione per il cibo e la buona cucina è, nel nostro paese, un massimo comune denominatore per milioni di persone. D’altronde la ricchezza della dieta mediterranea e la facilità di approvvigionamento di ingredienti di ottima qualità a prezzi tutto sommato accessibili, mettono gli appassionati di cucina nella condizione ideale per poter dare seguito a una passione che in Italia si intreccia con la tradizione e la cultura di un’intera nazione.

Nel corso degli ultimi anni la preparazione dei pasti all’interno della dimensione domestica ha saputo evolversi, diventando un fenomeno che è riuscito ad abbracciare anche pubblici diversi da quelli a cui eravamo soliti riferirci quando si parlava di ricette e cucina. Oggi in Italia sapersela cavare tra pentole e fornelli, è una qualità che è diventata anche sinonimo di cultura. A questa nuova era dalla cucina casalinga hanno contribuito diversi fattori, che combinandosi tra loro sono riusciti ad elevarne ulteriormente lo status e l’importanza nel nostro paese.

L’impatto di internet, delle piattaforme video e dei social network

Il web ha avuto sicuramente un impatto decisivo, perché grazie a internet con il tempo si sono diffusi centinaia di siti con la pubblicazione di ricette di ogni tipo, facili da consultare e che si sono rivelate uno strumento fondamentale per affiancare gli appassionati di cucina a tutti i livelli. Le piattaforme video, poi, hanno dato la possibilità a creator specializzati di mettere online i loro canali specializzati sul cibo, creando delle community ampie e fidelizzate.

Quando si parla di community, non si può non parlare di social network. E anche il mondo del food ha visto nascere pagine dedicate agli appassionati di cucina: luoghi digitali dove incontrarsi, confrontarsi e prendere ispirazione per provare una ricetta nuova ogni giorno.

Disponibilità di ingredienti da tutte le parti del mondo

La cucina è sperimentazione. Oggi, grazie alla possibilità di reperire con relativa facilità ingredienti da ogni parte del mondo attraverso gli e-commerce dedicati, gli appassionati di cucina hanno la possibilità di inserire nelle proprie ricette nuovi gusti e sapori, dando vita a mix sempre nuovi. Una contaminazione positiva di tradizioni, sapori e conoscenze. Pagina web dopo pagina web, ogni amante del buon cibo può costruire una propria cultura culinaria personale.

Elettrodomestici intelligenti connessi a internet

L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni è visibile anche sulla qualità degli elettrodomestici che arredano le nostre cucine. Oltre al miglioramento dell’efficienza energetica e all’utilizzo di materiali di qualità superiore, il vero passo in avanti è da ravvisare in particolar modo nelle funzionalità a disposizione degli appassionati di cucina. Oltre a prevedere sistemi di cottura di diversi tipi, i cosiddetti elettrodomestici smart, ovvero connessi a internet, hanno permesso nuovi modelli di fruizione.

Pensiamo per esempio a un forno che può essere acceso e riscaldato preventivamente da remoto attraverso un’applicazione: grazie a questa funzionalità l’utente di turno può guadagnare minuti importanti, che possono fare la differenza tra scegliere di dedicarsi a una ricetta più elaborata, oppure optare per un pasto veloce, dettato dai tempi ristretti e contingentati.