Simon Ateba, capo corrispondente della Casa Bianca per Today News Africa a Washington, scrive su Twitter:

“DETTAGLI sulla cocaina trovata nella Biblioteca della Casa Bianca: La biblioteca della @WhiteHouse

è principalmente accessibile al personale della Casa Bianca, incluso il Presidente e il suo staff immediato, nonché i membri dell’Ufficio Esecutivo del Presidente. È una biblioteca funzionante che funge da risorsa per la ricerca e le informazioni relative ai doveri e alle responsabilità del Presidente. Inoltre, a ricercatori, studiosi e storici autorizzati, può essere concesso l’accesso alla biblioteca della Casa Bianca caso per caso, in genere attraverso accordi presi con la White House Historical Association o la National Archives and Records Administration.

DETAILS on Cocaine Found in the White House Library: The @WhiteHouse library is primarily accessible to White House staff, including the President and their immediate staff, as well as members of the Executive Office of the President. It is a working library that serves as a… pic.twitter.com/Q8mOfDSvl4

— Simon Ateba (@simonateba) July 4, 2023