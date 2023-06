Violenze in Francia, Macron: ‘grave ruolo dei social’

Roma, 30 giu. (askanews) – Di fronte ai disordini in Francia il presidente Emmanuel Macron punta il dito anche contro il ruolo che giocherebbero i social network. “Le piattaforme e le reti sociali giocano un ruolo considerevole nei movimenti degli ultimi giorni. Abbiamo visto su diversi social come Snapchat e TikTok e altri sia l’organizzazione di raggruppamenti violenti sia una forma di mimetismo della violenza. Presso i più giovani, questo porta a una forma di uscita dal mondo reale e a volte si ha la sensazione che alcuni vivano in strada i videogiochi che li hanno intossicati” ha detto Macron al termine del comitato di crisi interministeriale.

“In collegamento con le reti social intendiamo organizzare il ritiro dei contenuti più sensibili. I servizi dello Stato si organizzeranno con le piattaforme per ottenere una risposta efficace. Mi aspetto da queste reti spirito di responsabilità. Faremo delle richieste dovunque e ogni volta sia utile, per avere l’identità di quelle e quelli che usano i social network per fare appello al disordine o per esacerbare la violenza” ha aggiunto il presidente.