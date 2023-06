“Assicurati che ciò che acquisti non abbia etichetta Halal”

Pat Condell, scrittore britannico: “Fermate l’islamizzazione del vostro paese: boicottate Halal!

Halal è uno strumento che la minoranza musulmana sta usando per imporre aspetti della Sharia alla maggioranza non musulmana in Occidente.

Sapevi che il cibo “halal” è stato “recentemente inventato” come etichetta e come potenziale mercato commerciale in collaborazione tra terroristi iraniani e multinazionali dell’agroalimentare?

Il mercato halal non è mai esistito nel mondo musulmano fino a quando non è stato creato ed esportato il “grande business” alimentare. La convenzione halal è nata negli anni ’70 e ’80. Dopo la rivoluzione iraniana del 1979, l’halal divenne un’abitudine alimentare fondamentalista, santificata da interessi economici.

Negli anni ’70, Iran e Arabia Saudita, impegnati in una competizione per diffondere la loro visione dell’Islam nel mondo, trovarono l’aiuto di multinazionali come Nestlé, che avevano in mente la creazione del grande mercato mondiale del cibo halal.

L’inutile crudeltà della macellazione halal viene lasciata sanguinare nella società occidentale non solo dall’attuale consenso progressista sul fatto che tutte le culture sono migliori della nostra, ma anche da produttori e rivenditori di cibo desiderosi di accaparrarsi il mercato musulmano e che hanno bisogno di ricordare che il mercato musulmano è ancora un mercato di minoranza e che il resto di noi ha più potere d’acquisto.

Per fermare l’espansione dell’Islam in Occidente, assicurati che tutto ciò che acquisti non abbia un’etichetta Halal!