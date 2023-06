Festa islamica, ovino macellato sul terrazzo di casa

Prato – Per celebrare la festa del sacrificio, una delle principali del calendario islamico, aveva pensato bene di portare a casa un ovino e di sgozzarlo sul terrazzino di casa, nonostante in Italia questa azione sia severamente proibita e le macellazioni siano consentite solo in specifiche strutture, i macelli appunto, debitamente certificate e sotto la sorveglianza veterinaria. E’ successo stamani 28 giugno a Poggio a Caiano in una delle case Epp della Tinaia al Poggetto.

A scoprire il fatto sono stati i cittadini che hanno visto sgocciolare del sangue dal terrazzino e hanno dato immediatamente l’allarme, facendo intervenire la polizia municipale e, successivamente, il servizio veterinario dell’Asl. Gli agenti, una volta accertato quello che era successo, hanno denunciato penalmente l’autore della macellazione abusiva.

Sulla vicenda è intervenuta anche la vicesindaco di Poggio Diletta Bresci per stigmatizzare quanto accaduto: “Non vogliamo che durante la prossima festa musulmana – dice- i cittadini siano costretti a trovarsi davanti un simile scenario”.

