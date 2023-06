Consiglio UE: altri 3,5 miliardi per sostenere Kiev e altri partner

22 giugno – Ue, le sovvenzioni a Kiev costano care: buco da 66 mld nel bilancio. L’Unione europea ha chiuso il bilancio in perdita. Nelle casse di Bruxelles c’è una voragine da 66 miliardi. I conti in rosso si spiegano con il netto aumento dei costi: dalla transizione energetica alla guerra in Ucraina, le spese sono lievitate in diversi settori. E ora – si legge su La Stampa – tocca ai governi mettere mano al portafogli per riempire questo buco. O almeno questa è la proposta della Commissione, visto che l’accordo tra gli Stati membri è tutt’altro che scontato.

LUSSEMBURGO, 26 GIU – Il Consiglio ha adottato oggi la decisione che aumenta il tetto finanziario complessivo del Fondo europeo per la pace (EPF) di 3,5 miliardi di euro, sulla base del precedente accordo del 20 marzo 2023. Con l’integrazione di oggi il massimale finanziario complessivo ammonta ora a oltre 12 miliardi di euro (a prezzi correnti). Questa decisione invia “un chiaro segnale politico del costante impegno dell’Ue a sostenere militarmente l’Ucraina e gli altri partner“, si legge nella nota diffusa. (ANSA)