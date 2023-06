La sede della Wagner a San Pietroburgo continua ad “operare normalmente” nonostante gli eventi degli ultimi giorni. Lo annuncia l’organizzazione sul suo canale Telegram, ripresa dall’agenzia Tass. “Nonostante gli ultimi eventi, il Centro continua a funzionare normalmente, in conformita’ con la legislazione della Federazione Russa”, ha scritto la Wagner in un comunicato.

Tajani: “L’assenza di Wagner non rafforza l’armata rossa”

“Seguiamo l’evolversi della situazione interna russa, anche se naturalmente non tocca a noi interferire”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando in Lussemburgo. Rispondendo a una domanda se questi ultimi sviluppi potranno avere un affetto sulla controffensiva ha aggiunto: “Dipende dalla situazione ma certamente l’assenza di Wagner non rafforza l’armata russa. Ne discuteremo oggi con i ministri degli affari esteri e con Dmitro Kuleba, che si collegherà”.

