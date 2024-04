Tajani, pronti a invio di truppe se nascesse Stato palestinese

“Il nostro compito è scongiurare e tranquillizzare le nostre opinioni pubbliche: il governo italiano è fortemente impegnato per la pace, siamo amici di Israele ma vogliamo lavorare per la pace, compreso l’invio eventuale di truppe qualora si volesse creare uno Stato palestinese con forze di altri paesi”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un forum all’ANSA.

Al momento in Italia “non ci sono minacce” legate al terrorismo islamico, “l’unico rischio che potrebbe esserci è di qualche lupo solitario per un effetto di emulazione, ma l’attività di prevenzione ha già dato risultati positivi”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un Forum ANSA, ricordando il recente arresto di tre persone all’Aquila che potevano compiere un gesto terroristico.

Tajani ha ricordato tra le altre cose che “tutte le sedi sensibili dall’8 ottobre sono protette e controllate” e che “il ministro Piantedosi sta facendo un lavoro straordinario, insieme alle forze dell’ordine e dell’intelligence”. ANSA