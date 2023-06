“Se Trump perseguisse il Deep State, il popolo sarebbe con lui”

Howie Carr, un conduttore radiofonico di Boston: “A coloro che pensano che Trump non dovrebbe essere presidente nel 2024 perché non ha “prosciugato completamente la palude” nel suo primo mandato, permettetemi di offrire una prospettiva. Ricordi com’era il 2017? Ricordi quante persone sono state ancora completamente sottoposte al lavaggio del cervello dalla TV?

Se Trump avesse arrestato gli attori del Deep State non appena si fosse presentato, sarebbe stato caos, guerra civile, vittime civili di massa, legittima minaccia al NATSEC, crollo della società, ecc.

A quel tempo, una piccola percentuale della popolazione sapeva persino del Deep State, figuriamoci credeva che fosse una cosa reale. Trump e i suoi sostenitori sono stati derisi incessantemente allora per aver parlato del Deep State, e ora è ampiamente riconosciuto come una realtà.

Una grande percentuale di americani credeva nel MSM nel momento in cui Trump cospirava con la Russia. Inoltre, Trump è stato ostacolato dall’indagine Mueller. Se Trump avesse fatto terra bruciata nel Deep State durante questo periodo, non avrebbe funzionato. La sinistra era già incoraggiata a ribellarsi a causa della follia del BLM. Sarebbe stato brutto.

Eravamo in grado di gestirlo nel secondo mandato di Trump, e poi hanno rilasciato Covid19 nel mondo, è stato implementato lo stato di polizia biomedica, le schede elettorali per posta sono state inviate in massa, è avvenuto il furto e tutto è cambiato.

Tuttavia, il disastroso mandato di Biden ha praticamente confermato che Trump aveva ragione su tutto, e il popolo americano ha ricevuto una rapida dose di 4 anni di distopia totalitaria orwelliana in piena regola.

Ciò ha fatto sì che una parte significativa del popolo si svegliasse alla realtà della corruzione e della degenerazione della società di cui parlava Trump. La sinistra, i media, le corporazioni, tutti gli elementi del Deep State sono impazziti completamente, esponendosi al popolo.

Ora aggiungi l’ottica di Biden che usa come arma il DOJ per inseguire Trump per niente, e all’improvviso, se Trump inseguisse il Deep State nel suo secondo mandato, il pubblico non solo lo capirebbe, ma sarebbe d’accordo con lui.

Quindi aggiungi ulteriori livelli, come l’amministratore di Biden e i loro affiliati Deep State sono responsabili al 100% della guerra in Ucraina, poiché stanno cercando di difendere il loro proxy offshore illegale che hanno creato tramite la rivoluzione colorata della CIA nel 2014. Finanziare e armare le forze militari naziste e trascinando gli Stati Uniti/NATO nella terza guerra mondiale con la superpotenza nucleare Russia e Cina che aspettano pazientemente nell’ombra.

Perché Trump prosciugherà la palude durante il suo prossimo mandato? Perché il Popolo lo capisce ora. Vedono di cosa stava parlando. Avevano un posto in prima fila per testimoniarlo negli ultimi 7+ anni.

Trump ora ha le munizioni politiche e il sostegno globale per fare ciò che è necessario e liberare il mondo dal Deep State. E altrettanto importante, il Deep State ha perso il controllo della narrazione a causa dell’acquisizione parabolica del citizen journalism grazie all’introduzione della libertà di parola su Twitter da parte di Elon.

Trump non aveva tutto questo per lui la prima volta. Ora gran parte del mondo è sveglio e molti di loro continueranno a svegliarsi mentre la terza guerra mondiale e la distruzione nucleare incombono su tutti noi. Lo ha detto lo stesso Trump. “Siamo in grado di farlo ora perché il vaso di Pandora è stato aperto. La gente dirà ‘ora ci siamo’”.

La sinistra ha ragione; se Trump vince il 2024, SARÀ una “Presidenza Retribution”.

For those who think Trump shouldn’t be POTUS in 2024 because he didn’t fully “drain the swamp” in his first term, allow me to offer some perspective.

Do you remember what it was like in 2017? Do you remember how many people were still completely brainwashed by the TV?

If Trump… pic.twitter.com/AhilPDjFzV

— Clandestine (@WarClandestine) June 26, 2023