L’OMS promuove un vasto programma di censura

di Alex Gutentag – https://twitter.com/galexybrane – Poche organizzazioni hanno fatto di più per promuovere l’idea che i governi dovrebbero censurare le opinioni sfavorevoli sulle politiche COVID rispetto all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che definisce il dissenso relativo alla salute e il dibattito una “infodemia”.

Ora, una nuova indagine di Public rivela uno sforzo coordinato dell’OMS per utilizzare le future crisi mediche come scusa per una censura radicale. Invece di cercare di ricostruire la fiducia pubblica dopo il COVID-19, l’OMS sta tentando di sancire alcuni dei peggiori abusi del potere statale degli ultimi tre anni.

L’Associated Press, Reuters, USA Today e FactCheck hanno tutti recentemente pubblicato articoli che sottolineano che il nuovo trattato sulla pandemia proposto dall’OMS è semplicemente uno sforzo per migliorare il coordinamento internazionale e non è un complotto per mettere a tacere il pubblico.

Ma l’articolo 18 del trattato proposto dall’OMS invita effettivamente gli Stati membri a “affrontare il falso, il fuorviante, la disinformazione o la disinformazione” ea gestire l'”infodemia” attraverso regolari iniziative di “ascolto sociale”. L’OMS ha già avviato un sistema di sorveglianza simile per tracciare la cosiddetta “disinformazione” online. Il programma Early Artificial Intelligence-supported Response with Social Listening (EARS) dell’OMS utilizza l’intelligenza artificiale per monitorare le tendenze sui social media.

In risposta alle domande di Public sul programma di “ascolto sociale” dell’OMS, un portavoce dell’OMS ci ha detto: “La piattaforma EARS non è progettata per rilevare la disinformazione”. Lo strumento, ha affermato, è “utile quando si cerca di comprendere e dare priorità agli argomenti di preoccupazione”.

Ma il documento di riferimento a cui il portavoce dell’OMS si è collegato come esempio del suo approccio menziona la parola “disinformazione” 22 volte. Inoltre, sostiene esplicitamente che l’ascolto sociale può aiutare le autorità a “contrastare la disinformazione”.

A dire il vero, alcuni commentatori hanno sopravvalutato il potere che il trattato sulla pandemia concederebbe all’OMS. “L’affermazione secondo cui l’accordo cederà il potere all’OMS”, ha detto a Public il portavoce dell’OMS, “è semplicemente falsa. È una notizia falsa”. E siamo d’accordo che il coordinamento tra i governi nazionali, in termini di condivisione delle informazioni sanitarie, è importante.

Ma un nuovo trattato globale non è necessario per una maggiore condivisione delle informazioni e il trattato avrebbe davvero un impatto sulla sovranità nazionale. Us For Them, un’organizzazione no profit per i diritti dei bambini del Regno Unito, osserva che il trattato viene proposto insieme a nuovi emendamenti al regolamento sanitario internazionale (RSI), il documento dell’OMS di preparazione e risposta alla pandemia legalmente vincolante.

Questi emendamenti IHR, spiega Us For Them, consentiranno all’OMS di imporre contributi finanziari da parte dei paesi membri per fondi pandemici, imporre la produzione di vaccini e ignorare i processi di approvazione della sicurezza nazionale per i prodotti medici. Gli emendamenti conferiranno inoltre all’OMS poteri sovranazionali per richiedere cure mediche, esami e quarantene.

Questi piani sono resi ancora più allarmanti dalla recente adozione da parte dell’OMS del sistema di certificati sanitari digitali dell’UE. Durante il COVID, questo sistema digitale è stato utilizzato da tutti gli Stati membri dell’UE per impedire alle persone non vaccinate di attraversare i confini. Molti Paesi hanno utilizzato il certificato sanitario anche per vietare alle persone non vaccinate l’accesso a ristoranti, bar, palestre, stadi, saloni, teatri, hotel e altri spazi.

L’OMS mira ad espandere il proprio potere di limitare e censurare i membri del pubblico nonostante le recenti rivelazioni secondo cui gran parte di ciò che le piattaforme di social media e i governi ritenevano “disinformazione” su COVID si sono rivelate del tutto vere. Facebook ha ammesso di censurare informazioni “spesso vere” sugli effetti collaterali del vaccino, mentre il “Virality Project” dello Stanford Internet Observatory ha incoraggiato Twitter e altre piattaforme di social media a fare lo stesso.

Gli sforzi dell’OMS si baserebbero sugli abusi del passato. Proprio l’anno scorso, ad esempio, l’OMS ha promosso un video del dottor Peter Hotez, direttore del Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development, in cui affermava che “l’antiscienza” uccide più persone della “violenza armata, terrorismo globale, proliferazione nucleare, o attacchi informatici”. Attraverso il video, Hotez e l’OMS hanno paragonato l’atto di diffondere “disinformazione” a un atto di violenza o di guerra.

Le dichiarazioni di Hotez erano così iperboliche e dimostrabilmente false che dovrebbero essere considerate “disinformazione” secondo la stessa definizione dell’OMS, e dal momento che lo stesso Hotez quasi certamente ne sa di più. L’episodio mostra che i leader dell’OMS considerano le opinioni sfavorite come una malattia da debellare piuttosto che come un diritto umano fondamentale da proteggere.

Gli sforzi dell’OMS sono in mezzo a una più ampia repressione della libertà di parola da parte delle élite in nazioni tra cui Irlanda, Germania, Brasile, Nuova Zelanda, Australia e Regno Unito per prevenire la “disinformazione” correlata alla salute. Ora, l’OMS sta lavorando di concerto con le Nazioni Unite e l’Unione Europea, che mirano anch’esse a reprimere la libertà di espressione in nome della sicurezza.

Perché? E cosa si può fare per impedire l’entrata in vigore del proposto trattato di censura?