Oms: problemi di salute mentale “prossima epidemia”, gente preoccupata per il clima

I problemi di salute mentale saranno la “prossima epidemia”. Lo ha detto Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità

Hans Kluge, che si è recato a Istanbul nell’ambito di una visita di 5 giorni per alcuni incontri e eventi in diverse città della Turchia , ha parlato alla stampa ed ha sottolineato che a causa della globalizzazione sono aumentati i contatti tra gli esseri umani, il contatto tra animali e uomo e la deforestazione pero’ è necessario non farsi prendere dal panico, ma essere più preparati ed essere solidali.

Kluge ha sottolineato che 1 persona su 6 nei paesi dell’Unione Europea affronta problemi come angoscia, ansia e problemi di sonno e la gente è preoccupata per il clima e preoccupata per le guerre tra Russia-Ucraina e Israele-Gaza.

“Viviamo in un periodo che io chiamo crisi permanente, c’è una crisi costante e questo influisce sullo stato mentale delle persone. Chiamo i problemi di salute mentale la ‘prossima epidemia’. In tutto il mondo, soprattutto con il covid-19, anche i giovani erano in isolamento e questo sta influenzando anche la salute mentale delle persone. C’è molta ansia e problemi del sonno tra i giovani.” ha detto.

