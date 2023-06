Droghe, Meloni: “Stop al lassismo”. Ira di +Europa

Botta risposta alla Camera fra la premier Giorgia Meloni e il deputato di +Europa, Riccardo Magi, durante lʼevento dal titolo ʼGiornata mondiale contro le drogheʼ.

Magi è intervenuto con un’azione dimostrativa – mostrando dei cartelli con scritto “Cannabis non ci pensa lo Stato ci pensa la mafia” – mentre stava parlando la presidente del Consiglio, che gli ha risposto: “Abbiamo visto i risultati in questi anni di lavoro che avete fatto. La ringrazio di aver partecipato. Dovreste sapere che non sono una persona che si fa intimidire, perché io so cosa sto facendo. Il punto è se voi vi rendete conto di quello che state facendo”.

"Abbiamo interrotto questa serie di banalità proibizioniste per dire direttamente in faccia alla Premier che dopo 30 anni di menzogne il proibizionismo ha fallito. È ora di legalizzare la cannabis". Ha scritto poi su Twitter il segretario di +Europa Riccardo Magi, che posta sui social la foto della protesta.