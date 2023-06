Ragazzo violentato a Civitavecchia, fermato marocchino

CIVITAVECCHIA – Poco prima della mezzanotte del 23 giugno un giovane si era recato presso gli Uffici della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Civitavecchia, denunciando di aver subito violenza sessuale da parte di un uomo di origini marocchine, di cui dava una dettagliata descrizione. Gli agenti della Polizia Ferroviaria immediatamente diramavano le ricerche dell’uomo, che poco dopo veniva rintracciato dalla volante del Commissariato di Polizia nel comune di Santa Marinella.

L’uomo, pluripregiudicato, veniva accompagnato negli Uffici di Polizia e dopo essere stato riconosciuto dalla vittima, veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria per violenza sessuale. Inoltre gli veniva applicata la Misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Civitavecchia per 3 anni emessa dal Questore di Roma sulla base di un’istruttoria della Divisione Anticrimine. (https://www.civonline.it)