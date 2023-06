Studentessa violentata a Ozzano Emilia, arrestato marocchino

E’ stato individuato e arrestato dai carabinieri l’uomo che, nel tardo pomeriggio di sabato 10 giugno, ha abusato di una studentessa di 21 anni in via Marconi, a Ozzano Emilia. Si tratta di un 24enne di origine marocchina residente a Ozzano Emilia, indagato per violenza sessuale.

Quel giorno, la giovane era stata aggredita mentre faceva jogging: era stata avvicinata da un ragazzo in bicicletta, di statura media e con un cappellino da baseball, che dopo averla afferrata per i capelli e trascinata con la forza in un posto appartato, le aveva tappato la bocca con una mano e con l’altra costretta a subire una violenza sessuale. Soccorsa dal 118, la ragazza era stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna e sottoposta al protocollo previsto per le vittime di violenza sessuale.

Grazie al suo racconto e alla visualizzazione delle videocamere di sorveglianza installate nella zona, i carabinieri sono riusciti a identificare l’autore dello stupro. Il 24enne è stato rintracciato nei pressi di un bar sulla via Emilia, a Ozzano, in compagnia di un connazionale 58enne. Nei suoi confronti la Procura ha chiesto e ottenuto dal Gip l’emissione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, eseguito oggi a mezzogiorno dagli stessi carabinieri che hanno catturato l’uomo poco lontano dal luogo in cui aveva commesso il reato.

