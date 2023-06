La Repubblica di San Marino, Banca Centrale e il Teatro dei burattini

Molto divertenti (ma per tanti forse sono invece definibili come patetiche e per tanti altri tragiche) le boutade del GiornaleSM e di certi giornalai “tifosi” in merito alla ricerca in Montenegro dei soldi dei sammarinesi scomparsi poiché legati alla vicenda CIS.

Già, infatti ci si domanda come mai la stessa Governance di BCSM così come si starebbe affannando per ritrovare quanto distratto secondo le cronache e i procedimenti giudiziari dai vari Guidi, Grandoni o Confuorti di turno invece, apparentemente, non stia facendo nulla invece per restituire ai Soci Asset quanto sottrattogli dalla stessa RSM – grazie sempre alle Governances di BCSM vista l’LCA illegale a questa comminata – o magari provasse a invitare il Governo a risarcire chi, di cittadinanza italiana ed UE aspetta da quattordici anni la restituzione di quanto rubatogli ancora ai tempi di Banca Commerciale Sammarinese (poi assorbita dalla succitata Asset, indi da CarispSM, sempre su ordine dell’Ente di Vigilanza) con, a quanto pare, il placet dei vertici di Banca Centrale nonostante le evidenze di reato e le “ispezioni” della stessa Vigilanza probabilmente fatte a occhi chiusi e orecchie tappate malgrado Esposto ufficiale dalla stessa ricevuto ancora del 2010 e pur essendo “il malloppo” già decretato come indebitamente sottratto sia da Giudice Sammarinese che in CEDU al punto 109 della sentenza del 15 Dicembre 2022.

Come mai gli intrepidi investigatori di BCSM non hanno segnalato anche questo alla GdF italiana (magari questa volta con un messaggino via Tik Tok invece che Whattsapp) visto che sui fatti sono stati da tempo informati e sensibilizzati addirittura dalle Istituzioni italiane, così come lo sono stati i precedenti e gli attuali SdS Esteri, Finanze e Giustizia?

Come mai la smania di onestà non porta BCSM a guardare in casa propria onde restituire quanto sottratto illegittimamente per proprie responsabilità non solo evidenti ma anche sentenziate dal Tribunale Unico in via definitiva?

Come mai nessun prode giornalista o blogger in RSM si occupa della trattativa Asset-Stato di SM visto che se i contendenti non si dovessero accordare l’eventuale risarcimento potrebbe costare alla Repubblica addirittura più dei 350 milioni già elemosinati in giro per il mondo?

Come mai nessuno ha rilevato come, a quanto parrebbe, sia lo stesso avvocato già di Banca Commerciale Sammarinese prima e Asset poi, a trattare per conto di BCSM con quest’ultima (di cui ovviamente essendone stato il legale conosce ogni scheletro nell’armadio)?

Tanti anni fa un mio parente che lavorava come direttore Generale in una nota azienda Sammarinese definì la RSM uno Stato da operetta, ma oggi credo che probabilmente la definizione che avrebbe trovato avrebbe potuto essere modificata in Stato da Teatro dei Burattini.

Lettera firmata