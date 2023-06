di Augusto Sinagra – L’INUTILE STRAGE

Così ammoniva Papa Benedetto XV nella speranza di prevenire la prima guerra mondiale.

Oggi non c’è più un Papa come Benedetto XV. Oggi non c’è un Papa.

Nessuno dice una parola per mettere fine alla inutile strage di giovani ucraini e russi per la insensata cosiddetta controffensiva rivolta a recuperare le Repubbliche del Donbass e la Crimea.

L’offensiva Ucraina dopo pochissimi giorni è totalmente fallita nonostante le migliaia di morti tra i giovani ucraini e la distruzione di centinaia e centinaia di carri armati e mezzi blindati forniti dall’Occidente, e nonostante la distruzione di spaventosi depositi di armamenti in Ucraina che hanno provocato anche la distruzione di munizionamento ad uranio impoverito con la contaminazione dei territori agricoli ucraini.

La guerra, in realtà, è tra gli USA e la Federazione Russa la quale combatte contro più di 30 Stati membri o non membri della NATO.

I responsabili di quel che accade sono gli USA e altri Stati ad essi asserviti che si avvalgono di un modesto commediante cocainomane il quale si presta a svolgere il suo ruolo di buffone di corte alla Casa Bianca in cambio di soldi.

Non credo che ci sarà una guerra nucleare che non vedrebbe vincitori e vinti ma vedrebbe tutti distrutti.

La Federazione Russa mostra di reggere all’assedio bellico disponendo di una sicura e superiore capacità bellica e anche questo rendo chiaro che la strage non è solamente inutile ma è anche voluta.

L’Occidente continua a non volere la pace ma qualche segnale positivo comincia a prender corpo fuori dal contesto bellico: il Tribunale Federale Russo ha ordinato la cattura del Procuratore Capo della Corte Penale Internazionale.

AUGUSTO SINAGRA – Professore ordinario di diritto delle Comunità europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Avvocato patrocinante davanti alle Magistrature Superiori, in ITALIA ed alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a STRASBURGO