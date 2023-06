Malore in casa, 36enne trovato morto dalla madre

CASTELLARANO (Reggio Emilia) – E’ morto, a soli 35 anni, Luca Muzzarini, un giovane di Castellarano che è stato colpito da un malore mentre era in casa sua, a Cà de Fii, dove viveva da solo. E’ stata la madre a trovarlo in casa, sul suo letto, privo di vita. La donna ha chiamato i soccorritorio, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della stazione locale

Il 35enne lavorava alla Ferrari di Maranello, dove si occupava del controllo qualità alla gestione sportiva. A quanto pare non aveva problemi di saluto e conduceva una vita sana. Da bambino aveva vissuto a Sassuolo e poi aveva abitato anche a Veggia. Da circa un anno viveva a Cà de Fii nella sua nuova casa che aveva costruito da poco.

Luca lascia la mamma Roberta, il papà Livio, la sorella Sara con Davide, la nonna Graziella, i tanti amici e gli altri parenti.

I funerali si terranno venerdì, con partenza alle 9,30 dall’abitazione del giovane in via Cà de Fii, 32, per la chiesa parrocchiale di Tressano, dove alle 9,45 saranno celebrate le esequie. Poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Castellarano. www.reggiosera.it