Londra, sindaco Sadiq Khan: ‘questa città è stata costruita dai migranti’

“Questa città è stata costruita dai migranti. Dai rifugiati.

Di fronte alle politiche di immigrazione ostili, draconiane e immorali in tutta Europa, dobbiamo tutti mostrare più compassione nei confronti di coloro che fuggono dal loro paese per una vita più sicura”

Lo dice in un video su Twitter Sadiq Khan, il sindaco musulmano di Londra.

Puntualmente gli risponde Paul Golding, leader di Britain First:

“Come osi.

È come dire che Islamabad è stata costruita dagli inglesi.

O che la Mecca sia stata costruita dai francesi.

È una stronzata. Pure bugie di sinistra.

Gli inglesi hanno costruito Londra, è la nostra capitale”

Un altro utente commenta: “Questa è la prova che Londra è su un pianeta completamente diverso dal resto del Regno Unito. Come quest’uomo possa essere eletto è incredibile. Ha reso Londra la capitale del crimine del Regno Unito. Vile traditore.”

E ancora un altro: “Sì, a molte persone piace affermare che gli africani hanno costruito le città europee. Personalmente non ne sono così sicuro…”

How dare you.

That’s like saying that Islamabad was built by the English.

Or that Mecca was built by the French.

It’s bullshit. Pure left-wing lies.

