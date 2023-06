Malore mentre passeggia, Marco si accascia e muore

Brescia – Decine di persone nella chiesa Santa Maria di Darfo, per dare l’ultimo saluto a Marco Erasmo Moscardi. Il cuore del giovane padre si è fermato per sempre in via Nazionale a Costa Volpino: colto da un malore improvviso mentre passeggiava, Moscardi si è accasciato a terra sotto gli occhi dei passanti.

La tragedia si è consumata verso le 17.30 di martedì 13 giugno: la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza dello Sma di Pisogne, oltre all’elisoccorso decollato da Bergamo. Il personale sanitario ha cercato di rianimarlo per più di 30 minuti ma, purtroppo, è stato tutto inutile. Sarebbe stato stroncato da un infarto: aveva 52 anni.

Originario di Breno, viveva a Darfo Boario con la moglie Marina e la figlia Alyssa: attorno a loro in queste ore si è stretta l’intera la comunità del paese della Valle Camonica. Come detto le esequie saranno celebrate tra poche ore: il corteo funebre partirà alle 14.50 dalla sala del commiato delle onoranze funebri Savardi e Frassi, dove riposa la salma del 52enne, per poi raggiungere, alle 15, la chiesa Santa Maria. Oltre alla moglie a alla figlia lascia nel dolore la mamma Nuccia, il fratello Manuele e i nipoti.

www.bresciatoday.it