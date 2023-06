Emma Bonino contro il governo, “omofobia di Stato”

Scrive Emma Bonino su Twitter: “33 atti di nascita, dal 2017 a oggi, impugnati dalla Procura di Padova. Non 33 pezzi di carta ma 33 bambini, esseri umani. E uno è stato già annullato. Ecco cosa produce l’omofobia di Stato di questo governo e di un ministro come Piantedosi che passa sopra i corpi e i sentimenti dei bambini e delle loro famiglie per imporre un unico modello di famiglia. Come si fa ancora a sostenere che non c’è la volontà di discriminare questi bambini?

E intanto alla Camera continua l’iter della legge Varchi contro la Gpa che vorrebbe addirittura incriminare i genitori.

Uno scenario da film horror, in cui il governo dà la caccia a famiglie e bambini in un accanimento persecutorio.

Ma i prefetti non hanno di meglio da fare?

Sembra un governo dei talebani e degli ayatollah.

Questo è stalking di Stato: invitiamo i genitori di questi bambini a ricorrere contro gli annullamenti, per riportare la questione davanti alla Corte Costituzionale.”