Torino, barista picchiato dagli anarchici

Stavano scrivendo sul muro, sono andato per impedirglielo e mi hanno tirato una bomboletta spray sulla fronte e poi mi hanno buttato a terra e preso a calci e pugni, erano un quindicina di persone”. E’ la testimonianza di un barista a Torino aggredito dagli Anarchici in corteo per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito, per le vie di Torino. In circa 250 si sono mossi dal presidio davanti a Palazzo di Giustizia, dove si sta svolgendo l’udienza d’Appello. (immagini Romano video ANSA)