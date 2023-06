Migranti, 691 giunti a Lampedusa nella notte

LAMPEDUSA, 19 GIU – Una lunga notte di lavoro per le forze dell’ordine a Lampedusa dove, si sono susseguiti 12 arrivi di barche e barchini: sono sbarcati 691 ivoriani, malesi, ghanesi, nigeriani, sudanesi, siriani, marocchini, bengalesi ed egiziani. Ieri, gli approdi erano stati 15 con 612 persone complessivamente.

A mobilitarsi per prelevare i migranti in viaggio, tanto in area Sar quanto nelle acque antistanti alle isole Pelagie, sono state le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza. A bordo dei 12 natanti, da un minimo di 38 persone fino ad un massimo di 134.

I porti di partenza sono risultati essere – stando alle dichiarazioni degli stessi sbarcati – quelli di Zuwarah in Libia e Sfax in Tunisia. (ANSA).

