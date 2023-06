Kiev contro la delegazione africana: ‘venuti solo per stop mandato d’arresto a Putin’

ROMA, 17 GIU – La delegazione dei leader africani, che è stata a Kiev il 16 giugno per presentare un piano di pace, “era interessata solo a sospendere il mandato di arresto di Vladimir Putin, da parte della Corte penale internazionale”. Lo ha detto Mykhailo Podolyak, consigliere dell’ufficio presidenziale ucraino, citato dai media ucraini all’indomani della visita. “C’è un punto che li preoccupa” ed è il motivo “per il quale, credo, siano venuti” a Kiev ieri, ha detto Podolyak facendo riferimento a tale richiesta.

I capi dei sei paesi africani, che ieri hanno incontrato a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’ambito della loro missione di pace, sono arrivati a San Pietroburgo per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il consigliere del presidente russo e segretario esecutivo del Comitato organizzativo del forum economico Spief Anton Kobyakov, come riporta Tass. (ANSA).