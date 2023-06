Senatori Usa, piano per trasferire a Kiev i beni sottratti ai russi

I senatori Usa presentano il piano per trasferire asset russi a Kiev.

I senatori americani hanno presentato un progetto di legge che autorizza il presidente Joe Biden a sequestrare e trasferire gli asset russi congelati a Kiev per la ricostruzione dell’Ucraina. Il provvedimento bipartisan è stato presentato dal repubblicano Jim Risch e dal democratico Sheldon Whitehouse.

L’iniziativa punta ad aumentare la pressione sull’amministrazione Biden e sugli alleati per utilizzare di soldi russi per finanziare la ricostruzione dell’Ucraina. Farlo infatti alleggerirebbe il conto per i contribuenti occidentali, sui quali è già scaricato in parte il costo della guerra. La misura stabilisce che la Russia è “responsabile per il peso finanziario della ricostruzione dell’Ucraina” e concede al presidente la possibilità di “confiscare” gli asset russi congelati negli Stati Uniti, inclusi quelli della banca centrale, in modo che possano essere rapidamente diretti a Kiev.

www.rainews.it