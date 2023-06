Corigliano Rossano, senegalese massacra un’anziana per violentarla e aggredisce il marito

(www.quicosenza.it) – CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ieri sera la Polizia di Stato di Corigliano Rossano ha tratto in arresto – in flagranza di reato – un cittadino senegalese di anni 23, per il reato di violenza sessuale, lesioni personali, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Intorno alle 20, una donna residente fuori regione ha telefonato al Commissariato di Corigliano Rossano, chiedendo l’intervento della Polizia di Stato, poiché, avendo provato a mettersi in contatto telefonico con il padre, lo stesso non riusciva a parlare. La donna si è subito allarmata poiché mentre era al telefono con il genitore sentiva in sottofondo soltanto grida strazianti.

Individuata l’abitazione, su indicazione della donna, l’operatore della sala operativa ha inviato una volante presso l’abitazione segnalata: una villetta posta fuori dal centro abitato. All’esterno vi era il padre della ragazza che andava incontro ai poliziotti e, in evidente stato di shock, con visibili tracce di sangue sul corpo, riferiva che all’interno della sua abitazione vi era un giovane che stava massacrando di botte la moglie nel tentativo di violentarla.

Gli agenti, entrati all’interno dell’abitazione, hanno raggiunto il piano superiore, da dove provenivano le urla della donna. Qui hanno trovato il senegalese completamente nudo, che cercava di accedere all’interno della stanza in cui aveva trovato riparo la vittima. Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato di scappare ma è stato bloccato. La donna ha raccontato ai poliziotti di avere subito violenze dallo stesso, il quale pochi minuti prima, aveva bussato alla sua porta. Pensando fosse il marito, che era uscito pochi minuti prima, la donna gli aveva aperto ma, appena varcata la soglia, l’uomo si era denudato pretendendo un rapporto sessuale. Al suo netto rifiuto l’ha più volte colpita violentemente in viso, sulla testa ed in varie parti del corpo, provocandole vistose tumefazioni. Soltanto l’arrivo del marito, nei confronti del quale l’uomo si era avventato colpendolo ripetutamente, ha evitato il peggio.

La Polizia Scientifica ha effettuato i rilievi del caso sulla scena del crimine, procedendo alla repertazione delle tracce biologiche, finalizzate a ricostruire fedelmente la dinamica dei fatti. La coppia di anziani è stata ricoverata presso l’ospedale di Rossano a causa delle lesioni subite. Anche un agente intervenuto nel tentativo di bloccare l’aggressore, ha riportato una contusione a una spalla. Il senegalese, tratto in arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato associato presso la Casa circondariale di Castrovillari. L’attività di indagine si è svolta in stretta sinergia tra il Commissariato di P. S. di Corigliano Rossano ed il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D’Alessio.