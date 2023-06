Tajani: ‘con Musk abbiamo parlato di libertà di informazione’

ROMA, 15 GIU – “Elon Musk è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di tante cose, di cybersecurity, di spazio, di Twitter, di libertà di informazione che in tante parti del mondo non c’è. Abbiamo parlato di politica industriale, di auto elettrica. Gli ho detto che l’Italia è il miglior Paese in Europa per investire, se fosse interessato a investire”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando a Palazzo Chigi dopo l’incontro con l’imprenditore statunitense Elon Musk. (ANSA)