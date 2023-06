Modena, orrore al Windsor Park: i 2 tunisini scelgono il rito abbreviato

(https://www.modenatoday.it) – Nella notte tra il 7 e l’8 settembre, il condominio Windsor Park di via San Faustino è stato teatro di una brutale aggressione ai danni di due residenti. Tutto è iniziato intorno alle due di notte, quando due uomini di origine tunisina – di 30 e 16 anni – sono entrati nell’appartamento all’ottavo piano in cui vivevano un uomo e una donna, rispettivamente di 28 e 25 anni. Il 28enne conosceva quelli che di lì a poco sarebbero diventati i suoi aguzzini, e per questo li aveva fatti entrare.

Una volta dentro però, i due hanno palesato le loro intenzioni: dopo aver aggredito la coppia con calci e pugni, li hanno costretti a spogliarsi. Hanno quindi accoltellato l’uomo con diversi fendenti e costretto la donna a compiere atti sessuali, riprendendo tutto con il cellulare.

Nel frattempo i vicini, allarmati dalle urla provenienti dall’appartamento, hanno allertato la Polizia e i due aggressori sono fuggiti dalla finestra, non prima di essersi impossessati di 1400 euro in contanti, delle chiavi di casa e di quelle dell’auto. La fuga del 30enne e del 16enne è però stata breve: la Squadra Mobile è infatti riuscita ad intercettarli ed arrestarli poche ore dopo all’interno di un casolare abbandonato della periferia di Modena.

Tratti in arresto con le ipotesi di reato di rapina pluriaggravata in abitazione commessa con l’uso di armi, di violenza sessuale di gruppo e di lesioni volontarie pluriaggravate aggravate, in concorso fra loro, i due saranno processati dai giudici del Tribunale di Modena. Nel corso dell’udienza preliminare, è stato incardinato nei loro confronti il giudizio abbreviato, come richiesto dai loro Avvocati difensori. Questo permetterà loro, in caso di condanna, di ottenere uno sconto di pena di un terzo: la prossima udienza è prevista per il 10 ottobre, per la discussione e la contestuale sentenza.