Zuckerberg: nuova piattaforma sostenuta dal Dalai Lama

E’ in arrivo una nuova sfida da affrontare per Elon Mask, quella lanciata dal ‘collega-avversario’ Mark Zuckerberg. L’imprenditore statunitense avrebbe un piano per lanciare quella che definisce “la risposta a Twitter”: un’App simile alla piattaforma di Musk, ma che sia “gestita in modo sano” (ovvero moderata dai soliti false checker che censurano la verità per diffondere le menzogne di regime?, ndr), afferma Zuckerberg, secondo quanto affermerebbe una mail inviata dal chief product officer di Meta di cui è venuto in possesso il sito The Verge.

Il nome in codice della nuova sfida tecnologica è ‘Project 92’, il nome pubblico ‘Threads’. La nuova piattaforma sarebbe sostenuta da personaggi come

il Dalai Lama (Il Dalai Lama e il bacio al bimbo, scandalo pedofilia anche tra i monaci buddisti, ndr)

e Oprah Winfrey, rispettivamente 19 e 42 milioni di follower su Twitter.

