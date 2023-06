Prof. Orsini: ‘diffidate di Gentiloni’

Paolo Gentiloni, uno dei peggiori falchi della Commissione europea, si avvicina al Pd, di cui potrebbe diventare il prossimo presidente per assicurare che quel partito voti, al momento giusto, l’invio dei nostri soldati in Ucraina. Ambiziosissimo e assetato di potere, vorrebbe diventare il prossimo presidente della Repubblica. Per costruire la sua candiatura al Quirinale, dà garanzie assolute a Biden che si lascerà telecomandare dalla Casa Bianca per le guerre che stanno preparando per i nostri figli. Diffidate di quest’uomo. Questo nemico assoluto dei valori di pace della Costituzione Italiana si avvicina all’Italia. E’ il peggio di quello che potrebbe capitarci.

Lo scrive il prof. Alessandro Orsini su FB.