Denatalità, Emiliano: i flussi migratori sono un’opportunità

«La cosa incomprensibile in questo processo di bassa natalità è pensare che il nostro nemico pubblico numero uno, secondo alcune forze politiche, sarebbero i flussi migratori. Il problema demografico non lo si risolve solo con un maggior numero di nascite ma lo si può risolvere in altri modi come hanno fatto Paesi importantissimi e progrediti che, avendo pochi abitanti, hanno favorito i flussi migratori. Lo dico anche in maniera un pò cinica e mi scuso, anche andando a scegliere il tipo di persone che riteniamo di poter inserire più facilmente nella nostra comunità». Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel corso di “Trani in Onda”, la festa di Rai radio tre, ha affrontato il problema della denatalità, puntando sull’aspetto culturale delle migrazioni.

Cosa ha detto Emiliano

«Abbiamo costruito – ha detto -, anche a sinistra qualche volta, questa paura di chi arriva da un altro Paese, che potrebbe invece a brevissimo migliorare la questione demografica anche a prescindere da nuove nascite creando i presupposti di un flusso demografico più regolare. Anche perché – ha concluso Emiliano – si introdurrebbero fattori culturali di maggiore propensione in questo senso».

